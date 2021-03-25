嘉義縣勞資爭議調解中心設在嘉義市區，今天由縣長翁章梁及各界人士揭牌。（廖素慧攝）

一例一休實施後，勞資爭議增多，嘉義縣每年約有300件勞資調解案，為方便山區民眾的需求，嘉義縣政府勞資爭議調解中心設在嘉義市，25日由縣長翁章梁揭牌，委由嘉義市勞動暨人力資源發展協會承辦。

翁章梁表示，目前勞資爭議案件都在縣政府勞工暨青年發展處調解，為方便服務山區勞資雙方，縣府即日起在嘉義市區設立「嘉義縣政府勞資爭議調解中心」，是另一個服務據點，嘉義縣正邁向農工大縣，未來會大量引進產業，勞資爭議勢必會增加，拓展調解服務窗口，有助於促進勞資關係。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處長陳奕翰指出，以往嘉義縣每年約100件勞資爭議案件，但2016年一例一休實施之後增加至每年約300件，2020年申請勞資爭議調解就有289件，山、海區鄉鎮約各占一半，扣掉例假日，平均每天有1件。

嘉義地方法院庭長林中如表示，法院收到勞資爭議案件每年持續增加，以2019年為例就有約200多件訴訟案，大部分案件在縣市政府調解成功，就不會訴訟了，所以調解中心功能發揮得好，就能減少訟案。

嘉義市勞動暨人力資源發展協會理事長柳春夏表示，勞資爭議調解中心現有18位調解委員，都通過考試及訓練，取得「獨任調解人」資格，負責調解勞資爭議，來自各行各業，有醫院人員、電信業者、律師，熟悉業界事務，能促進調解的效率，效力與在縣政府調解相同。

(中時 )