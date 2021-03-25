軍方25日出動3艘橡皮艇至鼻頭礁下水搜救，可惜因水下能見度不到1米，出海不到1小時無功而返。（謝佳潾攝）

空軍2架F5E戰鬥機22日墜毀旭海外海，上尉潘穎諄至今仍失蹤，軍方25日計畫派遣3艘橡皮艇13名官兵進行水下作業，但一早因海象不佳直到下午才出動至鼻頭礁下水搜救，可惜因水下能見度不到1米，出海不到1小時無功而返。

三軍聯訓基地指揮官張明德表示，下午2點10分，3艘橡皮艇出動至鼻頭礁進行水下搜救作業，約2點38分第1位官兵下水監測，但卻發現水下能見度不到1米，幾經評估後，確認海底太混濁，暫時收隊返岸待命。

但他強調，「沒有所謂的黃金72小時」，依舊會持續努力搜救潘教官，目前沒有終止的時間。

至於為何選定鼻頭礁進行水下搜救，張明德說，以方位、潮流來看，鼻頭礁是個「攔截點」，水中漂流物幾乎都被攔截在此，且在地漁民也是這樣建議，加上它離尋獲彈射座椅的直線距離約3.5公里，因此選在此點進行水下搜救作業。

出動的3艘橡皮艇，是由海軍陸戰隊、兩棲偵搜大隊偵搜二中隊派遣13名官兵，帶著4具水肺計畫搜索九棚沙灘與礁盤地區的接合部，並往南延伸到鹿寮地區海岸直線8公里的水下礁盤、裂縫、深溝等處。

軍方25日出動3艘橡皮艇至鼻頭礁下水搜救，可惜因水下能見度不到1米，出海不到1小時無功而返。（謝佳潾攝）

軍方25日出動3艘橡皮艇至鼻頭礁下水搜救，可惜因水下能見度不到1米，出海不到1小時無功而返。（謝佳潾攝）

(中時 )