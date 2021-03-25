英特爾宣布進軍晶圓代工，因需採用極紫外光（EUV）微影設備，應用材料股價應聲上漲4％，成鷸蚌相爭得利的漁翁。可見科技產業唯擁有關鍵技術、專利者才有機會坐擁高毛利、競爭力，元大投信表禦，元大未來關鍵科技（00876）追蹤指數瞄準科技業上游關鍵科技業，將研發費用比重納入指數篩選邏輯，能選到產業中不可或缺的公司，大風怎麼吹都有一席之地。

元大投信表示，英特爾執行長Pat Gelsinger宣布斥資200億美元跨足晶圓代工，由於分析師對此新聞態度保守，股價震盪，反觀晶圓代工龍頭台積電股價影擊較小。

法人認為，晶片大缺貨影響資通訊業、汽車產業供應鍊，多國開始尋思提升自有研發能量，短期台灣護國神山地位仍難以撼動，而可以確定的是，科技業投資風向轉換，半導體業競爭加劇，想要在半導體業站穩腳步，先進製程研發的資本投入不可或缺。

元大投信建議科技股投資人，可思考三個方向：1.透過ETF投資，避開過度集中於單一個股風險；2.以全球為範圍作布局，保有眾多選擇的彈性；3.做精明的漁翁，注重具研發實力業者。

目前國內科技相關ETF多達十餘檔，提供投資人多元選擇，ETF定期依據指數編製規則汰弱留強，等於幫投資人擇股。5G主題ETF是近來台灣最熱門的科技ETF類型，共有4檔掛牌，其中元大全球未來通訊ETF與元大未來關鍵科技ETF是以全球為投資範圍，廣納美、歐、亞洲通訊產業領域中的頂尖企業，例如台灣台積電，美國應用材料、美國蘋果，日本村田製作所等，宛如擁有多座護國神山。

觀察過去半年，未來關鍵科技指數報酬率38.34％、勝過道瓊的20.9％、標普500的19.8％、那斯達克100的17.5％。根據彭博資訊，未來關鍵科技指數前十大成分股的平均毛利率為45.2％，而S&P500指數的毛利率為33.7％。且Factset資料顯示，未來關鍵科技指數前十大成分股的2021預估EPS，相較2020年EPS平均成長89.85％，是該指數長期勝出的原因。

(工商 )