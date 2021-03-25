新纖的春天要來了！新纖（1409）總經理羅時銓25日指出，工程塑膠已打入電動車供應鏈，2020年已開始供貨給特斯拉車廠，今年還會增加。加工絲供不應求，上半年訂單無虞，今年營運一定比去年好很多。

新纖所公布的202年財報，稅後淨利28.84億元，年增61％，創歷史新高，每股稅後盈餘1.79元。董事會已通過，每股擬派發現金股息1.1元，以25日收盤價15.25元計，現金殖利率7.21％。

新纖已加入MIH電動車開放平台，羅時銓指出，新纖的工程塑膠主要提供給電動車充電槍的槍頭配件。

羅時銓指出，新纖的工程塑膠粒，主要提供給電動車充電槍的特殊膠布，因為電動車充電槍要求必須耐高壓、高溫，新纖運用特殊配方，已經通過認證，2020年開始小量出發，接下來量會慢慢變大。由於規格特殊，相關產品價格比標準產品高出一倍，且汽車市場的特性，認證時間非常長，其他廠商如果想要切進，門檻非常高。新纖看好這一塊接下來的成長力道，估今年工程塑膠類產品的出貨將比去年增加20％以上。

至於新纖的瓶粒及加工絲產品，羅時銓指出，因疫情關係，全球主要品牌的庫存量極低，在疫情趨緩，加上原物料價格上漲、全球貨運缺櫃，因此搶單、下單動能增強，加上瓶用酯粒第二季即將進入傳統旺季，搶料動能增強，新纖產能供不應求。

新纖加工絲月產能約3,500噸，客戶下單量已超過4千噸；羅時銓指出，目前國內產線除已全產全銷，還需向越南廠調足至少8成以上的產能才能應付訂單量。

新纖指出，這波的訂單能見度已到第二季。而依目前市場的供需市況來看，全年的訂單量應不缺。

羅時銓指出，今年新纖紡纖本業營運成長性高；而其它的光電、金融市業部門的前景也看好。整體來看，2021年的營運一定比2020年成長。

(工商 )