美財政部長葉倫（Janet Yellen）24日（周三）表示，美國銀行業目前看來相當穩健，允許業者恢復支付股利和回購股票。此說法反映美國首席經濟官員對該國自新冠疫情復甦的信心不斷加增。

葉倫與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）同赴國會作證的第二日發表上述言論。

當參院銀行委員會主席、民主黨議員布朗（Sherrod Brown）問及葉倫是否反對銀行支付股利和買回自家股票，她表示自己原先持反對意見，但如今金融機構更加穩健，「在遵守規則的情況下，銀行應該有一些能力為股東提供報酬。」

葉倫與鮑爾預備的證詞與周二在眾議院金融服務委員會發表的內容相似，兩人皆對經濟前景表達樂觀，預料疫苗推出使疫情持續好轉的預期升溫，以及最新1.9兆美元的聯邦紓困支出發揮功效，有助於推動復甦力道。

針對一位參議員提問鮑爾對經濟前景看法，鮑爾表示，「這很可能是非常、非常強勁的一年。」

美國經濟復甦進展比預期更快，但仍面臨多方風險，像是疫情未來的進展，以及龐大財政支撐注入系統後可能引發通膨升溫。

聯邦政府積極面對疫情危機，大約投入5兆美元紓困金，美國央行也提供可觀的支持，隨著新冠病毒疫苗計畫推展、防疫限制解除，都有助於經濟反彈。

不過，目前仍不清楚數百萬仍失業人口如何能迅速重返就業市場，Fed在物價與債券殖利率上揚之際能否維持市場穩定，以及是否抗疫的初期進展是否能持續。

Fed去年6月下令銀行業暫緩實施庫藏股計畫以及限制配發股利，冀望讓銀行在疫情期間能維持資本儲備。同年12月，因銀行壓力測試結果過關，Fed宣布大型銀行在2021年首季可實施庫藏股與發放股利，但派發規模仍有設限。

(工商 )