3月即將進入尾聲，不少人都很關心接下來的事業、財運走向。星座命理專欄《每日運勢風水》就點名3星座的朋友4月在職場上的運氣特別旺，不但有貴人相助，業績也會特別好，如果能把握好機會，有望順利升職加薪。

▍天秤座

天秤座的人很合群，還能在朋友身上學習長處，增加自己的技能，因此不斷進步，進而收穫非常驚人的成就。

今年4月初開始，天秤座就算在工作上埋頭苦幹，也會發現自己的機運變多了，生活也開始慢慢好轉，性格方面的優勢讓他們更受歡迎。在貴人運和工作運都好的狀況下，只需要注意不要變得過度自滿，就能獲得意想不到的成就。

▍天蠍座

天蠍座的人進取心很強，從來不允許自己在一個崗位上停留太久，哪怕是非常的穩定，他們也不願意溫水煮青蛙，一定會替自己尋找更多的挑戰機會。

在今年的4月期間，天蠍座萬事順利，而且在職場上也會變得更有動力，往前走是一片光明大道，往後退也會有貴人扶持，所以升職加薪勢在必行。只要在這段日子繼續維持良好的狀態，就能穩住收入，讓生活富起來。

▍摩羯座

摩羯座的人做事幹練而且非常果斷，在職場上也屬於精英型人物，無論主管下派的任務有多複雜，他們都可以靜下心來思考，並抽絲剝繭的予以解決。這樣的特質讓他們在職場上混得很好，雖然有時候會因為太沉醉在工作而忽略了社交活動，但也不影響貴人運。

今年的 4月上旬，摩羯座會遇見職場上的變動和挑戰，雖然他們早有準備，但這些挑戰都是自己始料未及的，如果能提前做好管理和金錢方面的相關知識，可望在其中脫穎而出，得到主管的重視，升職加薪的速度更快，所以摩羯座的人需要提前做準備，不要在這段日子裡讓自己閒下來。

(中時新聞網)