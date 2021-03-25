俗話說「男追女，隔座山」，相信不少男性為了把愛慕的人追到手，都會使出渾身解數獻殷勤，搜狐網命理專欄就點名，摩羯男、天蠍男以及獅子男是3大在一起之後就會變臉的星座男，在愛情裡，一旦伴侶越主動，他們就越不懂得珍惜。

▍1.第一名：摩羯男

和你在一起之前，摩羯男是一個細心、努力、有事業心的霸道總裁；和你在一起之初，摩羯男是一個說“要你成為全世界最幸福的女人”的那個人；但只要和你在一起半年，他們便露出了那醜惡的嘴臉，發短信不回，問話5秒後回答；把你當成保姆老媽子秘書等各種工具；你和別人吵架他從來不向著你；錢不給你花，不交給你；你對他的好他全然忘記。

妹子，如果你有一個摩羯座男朋友，你可以對他好，但千萬不要對他很主動，不要讓你的愛顯得太便宜，因為他們真的會恃寵而驕，把你對他的好當成理所當然。請記住：要有自己的空間，要讓他主動找你，要繼續保持女神範，要捨得花錢，要把他對你的一切好當做理所當然。

▍2.第二名：天蠍男

天蠍男是比摩羯男更加惡劣的存在，因為摩羯男起碼打不還手、罵不還口，工作被灌酒還會動腦子避掉，按時回家。但是天蠍男就不一樣了！婚前他們對女朋友百依百順，婚後為了所謂的事業或應酬只會每天把自己喝得酩酊大醉，把家務及孩子全部推給老婆，建議不要太慣著天蠍男，一開始就要培養他們做家事的習慣，否則受傷的只會是女方。

▍3.第三名：獅子男

獅子座的男人都有標準的大男子主義，雖然他們會甜言蜜語哄女人開心，也會用強大的王者氣概與性感外表征服女人的胃，他們努力上進的特質會讓另一半認為兩人未來一定有前途，但獅子男本性風流，一看到美女就會兩眼發光，通常在婚後只會把老婆當成老媽子，時不時就會想到外面找野花。

(中時新聞網)