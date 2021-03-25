最近，內政部移民署一則「逾千收容人收到慈濟環保毛毯，展現台灣人情溫暖」的暖「心」聞，讓外界看台灣最美的風景。這件慈濟環保毛毯，從海上救援、到高山送暖，從幼兒到孤老，MIT的環保毛毯送到全球43個國家地區，無論是瑟縮在寒夜冰冷街角的街友、失足落海的民眾、或是顛沛流離在冰天雪地的難民，超過117萬人次感受到這「Love From Taiwan」的溫暖。

慈濟環保毛毯，從海上救援、到高山送暖，從幼兒到孤老，MIT的環保毛毯送到全球43個國家地區。(戴志揚翻攝)

在重大災難的場合，一件件慈濟環保毛毯，代表一個個膚慰的大愛力量。近年因暖化造成極端氣候加劇，全球地、水、火、風四大不調，2018年花蓮震災的冬夜，慈濟毛毯溫暖了受災驚惶的民眾；2019年熱帶氣旋伊代造成非洲多國水災，這條環保毛毯讓物資貧乏的非洲災民感受到愛的力量；近年林火頻傳、風災加劇，這條環保毛毯同樣默默地膚慰災民，陪伴度過人生的低潮。

環保毛毯是利用100%回收寶特瓶再生製成，1809公克的寶特瓶(約67支寶特瓶)可製成一件環保毛毯。(戴志揚翻攝)

2006年「慈濟國際人道援助會」成員因憂心千年不化的寶特瓶對地球生態的影響，開始將慈濟環保志工回收的寶特瓶，研發專業製程，將寶特瓶化身大愛感恩科技布。

環保毛毯是利用100%回收寶特瓶再生製成，1809公克的寶特瓶(約67支寶特瓶)可製成一件環保毛毯。(戴志揚翻攝)

慈濟環保志工用心把寶特瓶身、瓶蓋，清潔處理，送廠經過多關程序包含碾碎、洗淨乾燥、過濾造粒、抽紗織布等，完成的毛毯布料再送到台北內湖慈濟園區、高雄岡山慈濟園區進行後續加工，從裁切、車縫、摺疊、燙印logo、裝箱。倉儲區平時庫存2萬件以上、另有加厚款1萬件以上，以備隨時支援全球各地賑災現場。環保毛毯隨著慈濟志工的腳步，親自發給有需要的人，2006年至2021年，15年來將來自台灣的愛，送到43個國家地區苦難人手上，溫暖超過117萬人的心。

環保毛毯是利用100%回收寶特瓶再生製成，1809公克的寶特瓶(約67支寶特瓶)可製成一件環保毛毯，灰色是採用「前染」的無水染色技術，添加色母方式製成紗線，不做後染加工，以避免布料染色加工產生的水污染，節省用水量，並大量減少化學物質對環境的二次傷害。一件環保毛毯能節省1086ml石油、180555ml水資源，減少4.4公斤碳足跡，獲得全球能源獎，並有水足跡、碳足跡認證、MIT、環保標章等。

在台灣，慈濟也將環保毛毯送到消防單位、海巡署，提供受災、落海民眾被救起時披上、預防失溫，亦提供移民署收容所給滯留或初來的移民。

環保毛毯的「布頭」、「布尾」零碼布，志工巧思裁成環保圍巾，在慈濟冬令發放、街友關懷、災難現場等，溫暖獨老、街友的身體；新冠疫情期間，大愛感恩科技也將研發出來的防護面罩、護目鏡、放大鏡感溫貼、機能濾片、環保口罩等，透過慈濟送到防疫第一線人員手上。環保毛毯裁切後的廢料更製成太陽眼鏡，保護雙眼，獲得台灣精品獎。

慈濟基金會表示，慈濟賑災環保毛毯印上台灣慈濟，除了是對苦難人的祝福，也是把台灣最美的愛送到全球。

(中時新聞網)