統一(1216)下午舉行集團法說會，董事長羅智先首次對入股葡萄王(1707)一事做出回應，他說，台灣進入到很高齡化的社會，集團以往都是年青化產品，對高齡化產品市場一片空白，從未接觸過，保健產品的開發容易，但銷售卻是件難事，葡萄王有直銷的葡眾事業，這個通路是很重要，而保健產品工廠有特別的要求，需要認證等等，統一不是不能蓋，而是學習曲線很長，葡萄王在大陸工廠就對統一想發展的產品有很大的助益！

至於統一在前幾年併購的韓國熊津食品，羅智先說，此項收購案更重要的是有一批很好的經營團隊可以搶占韓國很大的商機。原先建立的亞洲大平台去年因疫情遇到很大的障礙，由於初期還是需要面對面的交談和接洽，現在只能用靜態式會影響到進度，只要疫情一結束，這平台概念將會非常順利。

羅智先指出，韓國熊津品牌來銷售是很可行的，去年首次引進巧克力市場反應很好，未來將會利用熊津來拓展包括東南亞的市場，至於統一中控，原本就有貿易部門，以前雖然不成基礎，但預期未來會漸漸漸成形，未來在大陸將會扮演一集團在全球找來的產品，做為銷售的一個入口。

至於在倉儲物流方面，羅智先說，台灣勞動力不足是一個非常大的問題之外，年青人本身也沒有什麼意願進入倉儲物流業。因此智慧型的倉儲物流需求迫在眉捷，這些需要有很多建設來貫穿，需要投入很多的資金，以往集團各公司都是各自有倉儲需求買土地來建設，現在則是整合成一起，各自公司在付出租金，這部分投資將以統一企業扮演比較大角色，各分公司比較不受影響。

(時報資訊)