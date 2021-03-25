25日傳出，日立(Hitachi)欲脫手的旗下日立金屬(Hitachi Metals)，未來買家已縮小範圍，並將從美國投資管理業者KKR與另一家集團中選出。

日媒Jiji表示，不管最後鹿死誰手，這筆收購案總金額可望超過7000億日圓約64.2億美元，並將成為2020年最大併購案之一。同時，KKR正與有日本政府色彩的產業革新投資機構（Japan Investment Corp, JIC）合作，計畫要拿下專事生產汽車，與工業設備零組件的日立金屬。

而根據路透社，凱雷集團(Carlyle Group)，貝恩資本(Bain Capital)與KKR等都是潛在相互競爭對手。日立這次計劃將出售自己在日立金屬內53％持股。

日立25日表示，對出售日立金屬而言，目前尚未有任何決定。同時，自己也正尋求提高日立金屬企業價值。

市值超過70億美元的日立金屬，估不久也將成為繼2019年底，日立化成出售給昭和電工，圖像診斷設備業務賣給富士底片控股後，最新一家日產集團中資產分離的公司。

(時報資訊)