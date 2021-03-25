義峰高中餐飲科老師黃國庭（坐者）能文能武，受學生歡迎。（黃國庭提供）

黃國庭獲雲林縣110年社會優秀青年表揚，環球科大主任秘書林三立（左五）特地恭賀他。（黃國庭提供）

救國團雲林縣團委會舉辦雲林縣110年社會優秀青年表揚活動，受表揚的30名優秀青年中，餐飲科老師黃國庭、生輔組長楊明龍教官都來自林內鄉義峰高中。

黃國庭能文能武，曾獲莫斯科俄羅斯阿基米德國際發明展銅牌，作品是「防滑吸附式刀座架」；指導義峰高中學生參加飲料調酒比賽勇奪2金5銀15銅26佳作；他擔任義峰高中班導師時，創立第一屆調酒社；在義峰高中餐飲科協同推動創新多元優質化計畫課程。

黃國庭2020年指導學生參加雲林縣秋季縣長盃拳擊錦標賽高男對打獲第3名；2020年指導義峰高中拳擊隊參加屏東全中運拳擊項目榮獲獲全國第3名、八強。

他表示，有榮幸當選社會優秀青年感謝學校校長的肯定，以及各界長官的推薦支持，將繼續在技職領域受惠予學子們。

義峰高中生輔組長楊明龍教官則服務該校11年，目前擔任教育部反毒宣講團種子教師，在校推動春暉專案、紫錐花運動、全民國防教育等相關業務成效卓越。他表示，有幸當選社會優秀青年，他感謝長官的推薦與支持，會繼續在工作崗位上扮演青少年夥伴的角色。

今年得獎者還有林欣儒、洪承澤、周天心、李武翰、黃如誠、趙彧婕、陳俊龍、林俊孝、吳婷婷、廖芳榆、許媛寧、崔若畇、張晴雯、李靜怡、黃振潁、賴以勤、陳言劼、張峻豪、陳建富、鍾仲評、林鴻宇、林建銘、高婷舲、吳登興、黃志豪、薛琮勛、許致和、陳瑞鋰。

救國團雲林縣團委會表示，優秀青年代表熱忱服務的榮譽，評選標準除了年齡18歲至45歲，還必需有品德、具體優良事蹟、符合職業代表性，作為雲林縣青年的榜樣。

(中時 )