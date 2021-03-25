佳世達(2352)今舉行法說會，董事長陳其宏表示，佳世達今年營收和獲利會更加速，戰略方向清楚，市場的隱型冠軍持續加入大鑑隊。2022年的目標有可能在今年達成，也就是高附加價值產品的營收過半。從營業額來看，2021年成長幅度最大事業群可能是網路通訊事業。

陳其宏指出，佳世達的明泰持股比達到60%，而聚碩(6112)持股亦達到51%，展現團隊的執行力。大鑑隊營收放大，持股提升也會將轉投資的獲利成果回饋到母公司。股利方面，佳世達2020年每股盈餘來到2.54元，公司預計5月份董事會將會通過股利案，原則上股利配發比率會超過50%。

展望今年首季，相較去年第一季營收，仍將維持正成長，累計至二月營收321億元、年增達30%。佳世達指出，雖然第1季是傳統淡季，但去年受疫情影響基期較低，現有事業在後疫情新常態下，較去年均成長，再加上轉投資事業形成聯合艦隊，新夥伴明泰(3380)、仲琦(2419)、國韶、矽瑪(3511)發揮綜效，都是成長主因。

此外，面板業需求仍旺，第一季認列權益法投資收益可望持續朝正向發展。大環境審慎應對，面對各國陸續施打疫苗，解封後的遠距工作求學、非接觸、個人防疫物資需求轉為新常態，即使短期趨緩，長期仍將是向上趨勢。

目前的營運變數包括：供應鏈仍有缺料、零組件漲價及貨運緊張等。

(時報資訊)