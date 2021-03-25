宣傳片「祈福開運篇」｜防疫限定 水神媽祖平安開運禮盒｜全台熱烈開賣中

北部最盛大參與徒步遶境起駕了!2021.03. 20桃園龍德宮天上聖母徒步進香遶境8天7夜起駕!Taiwan temple on foot around the border

農曆三月瘋媽祖，台灣年度最大宗教盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」將於4月9日晚間起駕，因為疫情較為趨緩，預估這次參與遶境的人數也會增加，不過現在正是季節交替，腸病毒和感冒肆虐的時期，防疫消毒仍不可掉以輕心。

特此旺旺水神與大甲鎮瀾宮首度跨界聯名，推出「水神媽祖保平安開運防疫禮盒」，並於3月26日上午11點在大甲鎮瀾宮舉行過爐暨捐贈儀式，以祈求媽祖保平安、護健康的意念加持，將好運、福氣一盒打包送給大家。為了響應這次盛會，旺旺水神捐贈3萬瓶乾洗手及抗菌液協助遶境防疫，秉持「保護自己，就是保護別人」的理念，和媽祖一起守護全民平安健康。

2021「水神x大甲媽」雙神聯名加持 福氣好運一次送給你！(圖/水神官網提供)

「水神媽祖保平安開運防疫禮盒」一別以往的“水神藍”包裝，以優雅明亮的金色為主軸，加上喜慶的紅色線條勾勒，溫潤有質感的文創設計，寓意「日進斗金，鴻運當頭」。民眾可以拿到任何廟宇過爐或敬拜供奉，送禮自用兩相宜，平安開運添福氣，絕對是除了餅乾、水果之外，今年最強運的超級防疫厚禮。

2021「水神x大甲媽」雙神聯名加持 福氣好運一次送給你！(圖/水神官網提供)

除了防疫必備的乾洗手、抗菌液及漱口水之外，最特別的是，禮盒中獨家限量加贈過了大甲媽香爐的「祈福小提袋」，裡面附有鎮瀾宮媽祖平安符，再加上防疫平安水的乾洗手，讓無形的天上聖母媽祖和有形的防疫天王水神共同保佑護身，讓平安隨時『袋』著走。

(中時新聞網)