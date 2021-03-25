根據TrendForce研究顯示，2020年上半年疫情衝擊全球車市，連帶影響車用LED產業。隨著下半年整體銷量逐漸回溫，以及新能源車高速發展的推動，2020年車用LED產值達25.72億美元，年減3.7％。展望2021年，在頭燈與車用面板需求帶動之下，預估2021年車用LED產值將有機會達到29.26億美元，年增13.7％。而新車種持續導入LED照明，將持續拉動車用LED滲透率的上升。

TrendForce分析師吳盈潔表示，2020年車用LED廠商營收排名中，由歐司朗光電半導體（OSRAM Opto Semiconductors）、日亞化學（Nichia）、Lumileds連續兩年拿下全球前三大，三者市佔率合計高達71.9％。其中，歐司朗光電半導體憑藉其優異的產品質量，讓歐美系高階車款與新能源車皆視其為首選，成為推升其全球車用LED照明2020年營收成長的主要原因。

此外，疫情導致日系車廠停工，也直接影響日亞化學（Nichia）、Stanley等日系LED廠商2020年整體營收及市佔表現，兩者營收分別年減9.8％及7％，為前十大車用LED廠商排行榜中下滑較明顯的業者；首爾半導體（Seoul Semiconductor）的nPola及Wicop LED產品強調高亮度及緊湊體積（Compact Size），已獲中國的長安、上汽通用、蔚來等車廠採用，2020年市佔率來到5.1％。其他如三星LED、CREE除了在後裝、改裝車用市場表現穩定之外，也已逐漸進入前裝車燈原廠市場，2020年以市佔率2.8％及1.1％分別穩居第七名與第九名。

整體而言，TrendForce認為，自2020年第四季起全球車市需求回升，LED廠商表示2021年訂單狀況極佳，導致多數LED廠商需延長產品交期（Lead Time），同時，考量後續可能有重複訂單（Double Booking）的情況發生，故會持續觀察實際訂單數量與未來價格調漲的可能性。

(工商 )