因應疫情，中信金25日持續維持線上法說會，由總經理吳一揆、財務長兼發言人邱雅玲共同主持。吳一揆指出，2021年景氣復甦、台灣全年GDP預估4％以上，然而，現在出現新變數就是旱災，中信金預估若是限水長達一個月的話勢必衝擊經濟，另外，美債十年期殖利率從0.5％上升到1.7％，「通膨是否會來？」也為隱憂。但由於景氣復甦今年整體仍樂觀看待可望有「個位數高成長」。

吳一揆指出，近年氣候變遷風險增加，今年台灣已出現旱災新變數，若是限水長達一個月以上必會衝擊到台灣經濟。另外，美債十年期殖利率從0.5％攀升到1.7％，代表市場開始擔憂通膨是否要來、而美國是否有把握控制，現在就因市場反應兩極，造成市場波動大，股、債、原物料短期波動都大，投資、財務操作上較辛苦。

不過，吳一揆認為，台灣通膨溫和，預估央行不會有升息動作，台幣匯率預估在27.5元至28.6元區間。對中信來說，2020年因疫情踩雷頻頻，信貸成本高達36點，今年對信貸預警會與全球一致、注重貸後追蹤，相信海外放款會恢復成長，而信貸成本會回到20到25點區間。

邱雅玲則表示，中信金2021年業務發展三主軸包括：一、積極擴大個金業務：低利時代投資需求仍在將帶動財管發展，尤其中信銀為首波取得新財管業務執照的銀行，高資產客戶業務發展將加速成長。

另外，中信金也看好「宅經濟」發展。邱雅玲表示，後疫時代，產業發展、客戶消費模式已改變，隨選、訂閱經濟興起，YZ世代（80、90年出生的人）高度數位化，是未來十到十五年的消費主力。以中信銀2020年12月推出的中信英雄聯盟卡來看，截至3月25日就發出14萬卡（75％為信用卡、25％為簽帳卡），34歲以下占66％、男占65％，可看出客戶行為模式改變。

二、法金經營上，大中華區鎖定新興產業與企業理財，像台灣的綠能產業、大陸的電動車、5G產業；海外則掌握供應鏈移轉商機，像是分子行間客戶轉介，新加坡將成為東南亞與大中華區發展中心，海外是以自發性成長為主，期待資產品質更好。

三、保險部份會強化資產負債管理，強化資產錯配的情形，推動數位化優化。

對於近期政府打炒房，邱雅玲表示對中信影響有限。她分析，中信房貸策略以「好人好物、自住剛性需求」為主，打炒房是針對投資戶，而中信銀98％客戶都只持有一屋，所以影響很低，也因為是自住房貸為主，持有期間長，提高房地交易所得稅的衝擊也有限。對法人不動產放款低，不到總放款的0.4％，影響有限。

(工商 )