國際影音平台前導專案期限將至，公視董事會以共識決議爭取為未來營運團隊，文化部也以限制性招標方式，獨邀公視提案。但公視所提報計畫卻遭文化部證實未經評審通過，認為未能符合採購基本需求。使國際影音平台案再度卡關。

提案未過關鍵在於不符標案規格。文化部指出，基本規格需求包含請公視應設立獨立並具有國際傳播專業的專責經營團隊、專屬影音製播及辦公行政作業空間，且相關經費應設立專戶專款專用等。但經審查委員會書面審查公視所提服務計畫書，其相關規劃並未符基本規格所需，因此審查委員一致決議不通過。

未來一年預算10億的國際影音平台案，自去年至今，始終無法擺脫大外宣等外界揣測。文化部指出，採購需求書明確註明保障新聞節目獨立自主。國際影音平台案為國家重大使命，屬文化部重點工作項目，採購金額達巨額採購，考量公視長期製作優質新聞節目，品牌形象鮮明，經完備法律程序後，以限制性招標方式發函邀請公視提案。

文化部表示，有關110年「國際影音串流平台」採購案後續辦理方式，將持續研析相關法律，諮詢各界意見，往籌組國家隊的方式，擇定最佳團隊執行。公視總經理徐秋華則表示，待收到標案結果通知後，會再與董事會重啟內部討論。

(中時 )