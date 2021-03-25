中共總書記習近平22日至25日到福建考察，簡短提到與兩岸關係有關的談話，他表示要「在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」，「要突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。

習近平22日到25日赴福建省考察，據新華社報導，他來到了南平、三明、福州等地，深入國家公園、生態茶園、文物保護單位、醫院、農村、企業、學校等地，並就貫徹十九屆五中全會精神、推動十四五開好局起好步、統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展等進行調研。

習近平在聽取了福建省委和省政府工作匯報後，表示希望福建在全方位推動高質量發展上取得新成效。在對台部分，他提到「要突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。

以通、惠、情促兩岸融合發展，是習近平首次提出，不過其實福建當地官媒，在去年5月大陸全國兩會時，就曾以此做為對台工作要領。

根據《福建日報》2020年5月26日的報導，標題為「評論：持續做好『通』『惠』『情』文章」，文中提到，建設台胞台企登陸第一家園，要繼續做好通、惠、情三篇文章。以「通」促融，抓好經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，推進應通盡通，讓福建成為兩岸往來最便捷、合作最緊密的第一家園；以「惠」促融，研究推出數量更多、力度更大、獲得感更強的優惠政策，讓福建成為政策最開放、服務最貼心的第一家園；以「情」促融，推動文化活動入島，推進文化交流走深走實，深化兩岸民間、青年的交流合作，讓福建成為交流最活躍、情感最融洽的第一家園。

此外，習近平24日下午在福州福山郊野公園福榕園考察時，表示「我在福州工作了六七年，37歲到這裡，一生中最好的年華在這裡度過，有很多體會」。

1985年到2002年，習近平在廈門、寧德、福州和福建省裡工作，前後長達17年半。

(旺報 )