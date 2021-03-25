華新科集團旗下陶瓷粉末廠信昌電（6173）將自26日開始，買回800張自家股票，買回股份將轉讓給員工，買回區間價位為65.7～68.7元，買回股份將占公司已發行數量達0.47％。

信昌電今日收盤價為65.8元，以下跌1.94％收盤。

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(工商 )

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