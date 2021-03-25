信昌電擬買回800張庫藏股 17:012021/03/25 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科集團旗下陶瓷粉末廠信昌電（6173）將自26日開始，買回800張自家股票，買回股份將轉讓給員工，買回區間價位為65.7～68.7元，買回股份將占公司已發行數量達0.47％。 信昌電今日收盤價為65.8元，以下跌1.94％收盤。 北市12區低價案出爐 3字頭住進天龍國 英特爾單挑台積電 業界唱衰 (工商 ) #華新科 #信昌電 #買回股份 #擬買回 #張庫藏股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－以區塊鏈技術 創新貿易便捷 04:102021/03/25 專題周報 《半導體》聯電先翻紅 台股返萬六 10:342021/03/25 財經 《集中市場》月線多空分水嶺 外資連5日賣超千億元 15:232021/03/25 財經 麗寶熱氣球節2日登場 指定住宿免費搭 樂園博幼票買1送1 15:102021/03/25 旅遊 eBay金流大變動 跨境電商活化資金快又省 12:112021/03/25 財經 田寮圳除臭名 1.3億元淨化設施啟用 04:102021/03/25 地方新聞 力積電銅鑼廠動土 蔡英文：促進台灣半導體發展 13:112021/03/25 財經 國際油價強彈 原油ETF勁揚 11:462021/03/25 財經 1分鐘讀財經》看衰英特爾劈腿代工 大咖喊台積電暴殺就買 08:352021/03/25 財經 《電機股》宏佳騰擬配息2元 明起祭庫藏股 16:482021/03/25 財經 律師佯稱30萬買通法官 貪汙犯入監指控司法黃牛 16:282021/03/25 社會 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 英特爾建晶圓廠搶單 執行長發警訊：亞洲產太多晶片了 - 財經 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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