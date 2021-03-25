汽車水箱零件廠英瑞-KY（1592）由於大陸揚州廠發生拖欠供應商貨款遭提告，資金遭凍結、廠房設備遭扣押等問題，財務缺口高達4.7億元，遭證交所變更交易方式，22日起改列全額交割股，導致股價連日重挫，25日再收跌停價3.33元。為此英瑞25日發布聲明，挽就投資人信心，聲明內容如下：

英瑞國際股份有限公司一直以來秉持誠信經營原則，專注於各種熱交換器的研發製造與行銷。但因近年本公司逢大環境、新冠肺炎疫情及投資失利等因素影響，導致財務虧損資金短絀情況，近日公司股價重挫引起投資人恐慌，為避免不必要之臆測及誤解，本公司謹聲明如下：一、目前生產工廠端持續運作並未中斷。也並無人員及貨物受限制無法正常進出之查封情事。二、揚州地區償債事宜進入銀行協商階段，現已取得銀行團支持並完成續約。三、本公司正積極調整營運策略與洽詢潛在投資者，以期後續資金挹注後逐步恢復產能。敬請投資人、股東、客戶、供應商等所有關心英瑞國際股份有限公司的社會大眾給予本公司時間，懇請相信我們會持續盡最大的努力與尋求各項措施讓營運恢復正常。

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