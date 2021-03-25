警方逮補涉嫌詐欺的陳姓嫌犯（左二），不法獲利約5萬元。（柯宗緯翻攝）

27歲陳姓宅男透過臉書假帳號行騙，先向第三方網拍賣家下標遊戲片、公仔，再以臉書社團低於市場行情價格轉賣，但被害網友付款後沒收到物品憤而報案，導致有10名賣家帳戶遭警示，其中人有數百萬收租專用帳戶慘遭凍結。高市刑大警方近日收網，循線逮補陳嫌，全案依詐欺罪法辦。

警方調查，高雄市有多名網拍業者，在2020年9月起在臉書社團採用面交方式販售switch遊戲片、玩具公仔等物品，未料隔沒幾天就收到銀行通知帳戶遭到警示凍結。

警方追查，受害賣家皆與同一臉書帳號交易商品，經調閱相關資料後鎖定，陳姓男子涉有重嫌，他利用多個臉書假帳號詐騙，與網拍賣家面交時採步行方式前往，避免行蹤露餡。

經專案小組分析比對165反詐騙平台大數據資料後，發現全台有多人遭該犯罪模式詐騙，並調閱相關監視器及比對網路IP位址後，才掌握到陳嫌身分，近日到南投縣名間鄉拘捕陳嫌到案，查扣作案用手機2支及詐騙所得玩具公仔2隻等物品。

警方表示，陳嫌大搞兩面手法，先與第三方網拍賣家下標switch遊戲片、玩具公仔等物品，同時在臉書社團以低於市場行情價格轉售誘騙網友上當，被害網友購買後，將款項匯入賣家金融帳戶，陳嫌再向賣家佯稱已匯款，事後面交取得物品變現獲利。

陳嫌得逞後，封鎖向他購買商品的網友，直到多日後，網友沒收到商品才向報案，警方追查有10名賣家金融帳戶遭警示，其中1位賣家有數百萬元收租用金融帳戶慘遭凍結，另有17名被害網友。陳嫌詐騙3個月，不法獲利約5萬元，訊後依詐欺罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

警方查扣查陳嫌作案用的手機2支，及詐騙所得玩具公仔2隻等物品。（柯宗緯翻攝）

警方到陳嫌南投住家逮人，全案依詐欺罪送辦。（柯宗緯翻攝）

(中時 )