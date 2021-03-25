小三遭施暴等待救援(圖/截自影片)

抓姦在床正宮氣炸 拿掃把搗爛小三下體 內臟破裂慘死(影片源自Youtube)

介入別人婚姻雖然過分，卻用如此殘忍手法報復，泰國一名人夫，與一名寡婦外遇，正宮發現後氣炸，帶著一行人到旅館抓姦，先是痛毆寡婦一頓，再用掃把插進對方下體，導致寡婦內臟破裂、感染身亡，而偷吃人夫竟當場落跑。

這名39歲的寡婦吉拉萬（Jirawan），與同村一名人夫發生婚外情，上個月21日兩人正在旅館約會時，正宮帶著兒子、女兒還有親戚，衝進旅館抓姦，眾人一看到吉拉萬，就開始瘋狂痛毆，頭顱被打到骨折，正宮甚至用掃把插進吉拉萬下體，這場混亂過程中，偷吃人夫直接落跑。

正宮報復手段相當殘忍，當天還用手機錄影，將痛毆過程上傳到網路，事後吉拉萬被送到醫院急救，不過由於下體撕裂傷嚴重，且掃把施虐導致多處內臟破裂，全身嚴重感染，在醫院昏迷一個多月，吉拉萬仍不治身亡。

根據泰媒報導，這起命案由吉拉萬的21歲女兒吉拉莎（Jirasa）揭露，她表示當下已經報案，不過案發一個月卻毫無進展，就算母親當小三有錯，但也不該被凌虐致死，因此希望透過媒體，替母親討公道。當地民眾對人夫更是不滿，預測若是正宮因為此事入獄，剛好可以找下一個偷吃對象。

(中時新聞網)