隔夜美股收黑，那斯達克指數甚至暴跌2%，受此打擊，周四香港股市開低1.04%，不過恆生指數隨後開始拉升，終場僅微跌0.07%，收在27899.61點。國企股(H股)收跌0.96%，為10744.27點。

恆生科技指數收跌1.2%，早盤一度暴跌5%，創4個月新低。終場主要成分股閱文下挫5.46%、小米跌4.4%，阿里跌近4%，京東跌3.57%，騰訊跌近3%，美團跌1.58%。

此外，百度重挫9.65%。稍早前美國證券交易委員會（SEC）採取新措施，對於不遵守美國審計標準的外國公司，將撤銷其在美國證券交易所的上市資格，此外，該主管機關也將要求外國公司披露所有政府隸屬關係。百度周二才在美國股市掛牌。

有色金屬類股大漲，中國鋁業收漲5.5%，中國宏橋與洛陽鉬業漲逾4%。

體育股大漲，李寧勁揚10.74%，安踏大漲8.4%，在藍籌中表現最佳。安踏宣布退出非營利之「更好的棉花倡議」（Better Cotton Initiative,BCI）組織，李寧則將新疆棉寫在標籤上。

滔搏重挫12.36%，其所經銷的Nike品牌前一日就新疆棉發表的聲明，引發中國民眾的抵制行動。

(時報資訊)