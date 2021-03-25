中租-KY(5871)今（25）日召開法說會，展望2021年營運，董事長陳鳳龍預期業務及成長可延續2020年動能，其中台灣及東協預估成長10～15％、中國大陸則成長15～20％。不過，因微調投資架構影響，今年有效稅率將提升，但僅為一次性影響、明年即會恢復。

中租2020年合併營收594.77億元、年增0.58％，歸屬母公司稅後淨利168.57億元、年增8.98％，每股盈餘（EPS）12.2元，齊創歷史新高，連3年賺逾1股本，股東權益報酬率（ROE）22％。

中租董事會通過股利分派案，決議擬每股普通股配息5元、配股0.5元，合計派利5.5元，盈餘配發率約45.08％。以今（25）日收盤價184元計算，現金殖利率約2.72％。另外，每股特別股則擬配息約1.2元。公司將於5月28日召開股東常會。

中租表示，去年合併營收僅年增0.58％，主因中國大陸及越南銷貨收入自總額法改採淨額法認列、僅認列利潤。若還原以總額法認列，則去年合併營收年增18％，其中台灣及中國大陸分別年增16％、21％，主要受惠新增業績增加帶動利息及手續費收入成長。

中租去年應收款淨額4818.93億元、年增達16％，成長超越預期，主要由於下半年業務動能隨著疫情降溫而提升。依地區觀察，台灣應收款淨額2299.25億元、年增15％，中國大陸應收款淨額1791.31億元、年增22％，東協應收款淨額680.59億元、年增7％。

而去年歸屬母公司稅後淨利年增8.98％，除了營收成長、成本費用率略降外，亦受惠下半年起整體資產品質穩健。其中，三大市場去年第四季延滯率均降回疫情前水準，整體延滯率降至2.4％，較去年第三季2.8％及前年底2.6％下降。

中租2021年前2月自結合併營收108.17億元、年增達18.25％，歸屬母公司稅後淨利30.43億元、年增達19.51％，每股盈餘2.2元，全數改寫同期新高。董事長陳鳳龍預期，今年業務及成長可延續去年動能，其中台灣及東協預估成長10～15％、中國大陸則成長15～20％。

不過，中租指出，為因應歐盟及OECD經濟實質新規定，今年將微調控股公司投資架構，將使公司整體有效稅率自去年的約29％升至約33％。但公司預期，今年有效稅率調高將會是一次性調整，明年預估將回復至約29％水準。

(時報資訊)