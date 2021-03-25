美國24歲新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），出道以來一直都以前衛、火辣的穿搭風格受到全球粉絲的喜愛，也是不少品牌指定合作的模特兒之一。日前，她為知名品牌Michael Kors拍攝一系列形象照，火辣的側拍畫面也一併公開。

貝拉哈蒂德近期行程滿檔，除了前往巴黎時裝周為服裝精品FENDI 、GIVENCHY、VERSACE等品牌擔任走秀模特兒外，也為她所代言的品牌Michael Kors拍攝全新形象照。貝拉哈蒂德在IG上所公開的側拍照中，穿上一件碎花造型襯衫，搭配棕色長褲與白色包款，上衣只扣一顆鈕釦的剪裁與背部高衩設計，使她一抬起雙手，性感的南半球及結實的馬甲曲線一覽無遺，令網友看得直噴鼻血，吸引超過108萬人按讚。

緊接著，貝拉哈蒂德又受邀出席知名服飾品牌BOSS的時裝秀，並在IG上公開當晚的照片，穿著短版小背心搭配黑色長褲的她，在活動中大方秀出纖細蠻腰及S曲線，整體造型又酷又性感，同樣大受網友的好評。

貝拉哈蒂德擁有精緻五官與175cm高䠷的火辣身材，與同樣是超模的姊姊吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)一同在伸展台上發光發熱，年紀輕輕便成為全球知名的超級模特兒，加上獨特的穿搭風格與品味，使她粉絲遍及世界各地，成為不少女性的流行指南，IG狂吸超過3900萬名粉絲追蹤。

(中時新聞網)