1-2月統一發票中獎號碼今(25)日開出，全聯福利中心本期統一發票共開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中千萬特別獎開出的幸運門市為苓雅三多，消費者花費130元購買調味乳等商品，即中了1000萬特別獎。

另外，兩百萬特獎開出門市為嘉義民權，消費者花費1020元購買香蕉、藍莓、牛排、雞里肌肉、菠蘿泡芙、潔膚濕巾等商品，就被幸運神眷顧。全聯1、2月份共開出超過28萬個獎項，提醒1、2月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，千萬特別獎與兩百萬特獎得主可能就是自己喔！

1-2月統一發票中獎號碼出爐，特別獎號為80325690，對中可獲獎金1000萬元。中獎者4月6日起可至4大超商、全聯、美廉社及其他指定金融機構領獎，期限至7月5日止。

特獎獎號為：95201943，8位數號碼全部相同者，可獲獎金200萬元。頭獎號碼組分別為64613291、00581856、63105417，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。增開六獎1組，末3碼為295，可得獎金200元。

去年11-12月千萬元特別獎還有8張未兌領，200萬元特獎也有5張尚未兌領。財政部提醒民眾留意手中發票，兌獎期限至今年5月5日止，若使用載具儲存雲端發票，且在領獎前未列印出電子發票證明聯者，也可透過財政部統一發票兌獎APP兌獎。

財政部自2021年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組，另增開六獎1組，雲端發票專屬100萬元獎由原15組倍增為30組，2000元獎也增加1000組，從1萬5000組增加為1萬6000組，500元獎維持60萬組。

(中時新聞網)