國家發展委員會與資誠（PwC）永續發展服務公司25日舉辦「企業CSR地方創生提案競賽」頒獎典禮暨媒體茶會，共計達成10組企業與地方創生團隊成功簽立合作意向書，合作內容可見國旅大爆發的趨勢，以生態文史遊程的合作居多，另有食農採購、志工遊程、生態保育等主題，媒合成功率為40％。 首屆「企業CSR地方創生提案競賽」為國家發展委員會指導，由資誠永續發展服務公司主辦，透過徵件與競賽機制篩選合適地方創生團隊與企業進行媒合，為地方創生領域注入企業資源的新活水。

歷經徵件、書審與Demo Day簡報競賽到資誠永續協助與企業洽談，10組成功媒合的團隊中，首獎為在金門推廣在地遊程的亨式暢遊，將與可樂旅遊進行合作；二獎得主為來自台南新化的山海屯社會企業，將分別與可樂旅遊合作在地生態遊程、與嘉新企業團合作企業永續旅行考察；三獎則為台南學甲的幸福良食有限公司，分別與中華開發金控合作企業志工及永續採購、和嘉新企業團合作永續採購。

另外有翰品酒店合作地方觀光人才培育的高雄山津塢、與和潤企業合作的智慧農業機具導入的天龍安全、與台塑企業集團合作生態環境教育的溪守麥進、與中華開發金控合作永續採購及志工服務的雙連梨社會企業、與天泰管顧合作能源教育的黑面琵鷺學會，等五組優選團隊也出席分享與企業合作的願景與預期效益。

(工商 )