因應新的一波的台日併購交易的需求增加，普華（PwC）國際財務顧問公司從2020年起持續強化台日併購交易團隊，並從PwC Japan委聘了浦野紀彥副總經理加入台灣普華財顧團隊，協助台灣客戶進行台日交易的溝通與執行作業。

資誠（PwC）聯合會計師事務所暨普華（PwC）國際財務顧問公司25日共同舉辦「台日併購議題與展望」研討會，從不同的角度解析台日併購交易的經驗與議題，分享實際案例如台灣企業收購與結盟日本企業、台灣私募基金投資日本企業，以及日本私募基金投資台灣企業，協助企業設定發展戰略及進行轉型等議題。

普華國際財務顧問公司董事長游明德表示，併購是知易行難的過程，而台日併購更是有其複雜性與需注意的議題，舉凡評估過程中合適標的的尋找、投資架構規劃、收購價格協商、盡職調查作業、交易談判模式、當地員工的移轉與留任、與日本企業併購後之文化融合、組織調整等議題，均是台日併購交易成功的關鍵。

普華國際財務顧問公司執行董事翁麗俐指出，日本企業素以擁有尖端技術、高階產品研發能力、卓越產品品質聞名；而台灣企業則在量產技術及供應鏈管理具有強大優勢。台灣企業透過併購日本企業，或台灣企業透過引進日本策略性投資人或私募基金的方式，整合彼此優勢，強化市場布局及產生業務綜效，將可加速企業成長及轉型升級。

翁麗俐表示，因應越來越多台日併購的需求及機會，普華財顧未來將舉辦更多研討會等活動，協助台灣企業掌握第一手的市場脈動。普華財顧積極整合台日相關資源，銜接日本在地的交易經驗及與進行溝通，未來將可進一步促成中日之間更多合作與交易案件。

(工商 )