搶兒童節國旅商機，花蓮遠雄海洋公園於4/2~4/5兒童連假期間，推出好禮三重送，首送「兒童免費」優惠專案，凡6歲（含）以下兒童享入園門票免費，再送爸媽也可以Hi翻玩，全國首次推出「海洋小兒托管班」，入園後爸媽可以將小孩交給服務人員，就可自由至園區其它設施遊玩；加碼送，一天玩不夠，還有「+1」優惠，隔日免費重複入園。

花蓮海洋公園推出全新舞台全新劇碼的「海獅巡警隊」，耗資千萬打造的全新劇場-海獅劇場，全新的舞台佈景及清涼水特效設備，認真又有愛的海洋故事，讓不少遊客捧腹大笑，跟隨公園一起用勇敢與愛海洋的決心，攜手護海洋。

為歡慶兒童連假，海洋公園推出一連串優惠，不只兒童享優惠，爸媽也可fun心玩；4/2~4/5，只要6歲（含）以下兒童就可享入園免費，園區加碼回饋花蓮在地鄉親，只要設籍花蓮（或身份證為U開頭）12歲（含）以下兒童，可以享免費入園，享免費入園的兒童，需現場搭配一位成人現場購票，兒童現場需出示健保卡或戶口名簿；鄉親成人（需設籍宜蘭、花蓮、台東或身份證為G、U、V，）可享優惠價699元暢遊園區。

海洋公園從4/1至5/31止推出「+1專案」，只要有購票入園，都可享有隔日免費再入園優惠。在兒童連假期間，園區推出貼心服務，「海洋小兒托管班」，入園後，爸媽可將3~6歲小孩帶至托管地點：大章魚沙灘、海洋探索館、鯨魚的夢想家，由服務人員照顧，家長可自由至園區其它設施遊玩，小孩在托管地點內，也可安心玩。

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