宏碁（2353）繼去年度在瑞士電競筆電市場以22.9％的市占稱霸，今年1月再以25.1％的市占穩居瑞士電競筆電銷售之冠。在其它歐洲主要國家，宏碁旗下電競產品線今年以來也陸續告捷，同時並獲得由德國ServiceValue GmbH分析及顧問公司，及百年名校法蘭克福大學合作調查的2020年「Service Champion」客戶滿意度金賞肯定。

除了瑞士，宏碁今年1月也在義大利電競桌機市場，與波蘭的電競顯示器市場，雙雙拿下銷售市占第一的成績。其中，宏碁自去年4月起，在義大利電競桌機市場銷售大幅增揚，下半年各單月份皆以超越業界至少十倍的成長率，快速擴大在當地市占。

今年1月，宏碁旗下Nitro系列電競桌機，以黑馬之姿奪下銷售冠軍產品，同時在義大利整體桌機市場的單月銷售年增幅更以287％，成為增長最快的品牌，市占達20.7％、躋身前三大。

至於在波蘭市場，宏碁則在電競顯示器以38％的市占率，蟬聯該市場今年1月的銷售之冠，依產品細分，宏碁於入門款電競顯示器及核心電競顯示器產品，更分別以59％及33％的市占，拿下銷售雙冠王。

不僅是電競，宏碁在Windows筆電銷售也有佳績，旗下含括Swift全系列的輕薄筆電產品，在德國也奪得1月的Windows輕薄筆電銷售冠軍，市占達25.8％，延續其在去年第四季時以71％的年增率，以26.4％市占穩坐Windows輕薄筆電霸主的地位。

(工商 )