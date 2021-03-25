「發票存摺」App是由台灣Fintech團隊睿點行動所開發，目前已累積近500萬下載次、日活躍用戶數50萬，秉持著「存發票享優惠」的理念，持續透過巨量資料分析與智能化推薦找到更精準的消費痛點，讓每一張存進App的發票都能得到對應的消費回饋，讓消費的點點滴滴都能累積回饋。

為了讓使用者更無痛地存入發票，發票存摺採用最新的AI文字辨識技術，推出全新功能「發票文字辨識」，過去無法透過QRcode辨識的「傳統長條發票」、一般電子發票若遇到折損、 QRcode褪色的狀況，也可以透過文字辨識功能掃描對獎，讓用戶更輕鬆辨識發票號碼有無中獎！

發票存摺是市面上功能最貼近生活的消費管理App，具備QRcode掃描對獎、長條發票辨識兌獎及串接財政部電子發票服務平台的載具服務，並整合所有載具歸戶，包括手機條碼、信用卡、悠遊卡、一卡通、跨境電商等載具。還能集中管理各個通路的會員卡，更提供信用卡帳單、水費、電信費、停車費等生活繳費服務，繳完費直接將發票存入，讓消費、繳費都能透過App完成。

發票存摺執行長陳碧勳表示，除了持續優化App的易用性外，發票存摺也在努力擴增用戶的使用情境，期望可以與更多合作夥伴一起打造便利與多元的數位消費場景，串連用戶與品牌通路商，為消費生活提供更多元的可能性，也讓使用者不只是存發票記錄消費，還能享有更多通路優惠與回饋！

(工商 )