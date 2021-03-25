勞動部創客小棧辦媒合會撮合企業與創客合作。（柯宗緯翻攝）

勞動部高屏澎東分署「創客小棧」成功媒合創客蔡佩君與南部酪農業合作，打造專屬皮革風吉祥物，透過創客巧手設計出別針、電動車鑰匙套、卡套、書籤等可愛實用的手作小物，成為企業進駐新開幕知名購物廣場吸睛攬客的新文創商品，為創客與酪農打開另類新商機。

37歲蔡佩君是皮革手作商品設計獨立工作者，為提升更多跨領域的玩皮技巧，去年起參加創客小棧的工作坊與研習課程，並每月到基地內借用免費的機台設備資源，將自己的設計模擬打樣。

近期蔡佩君開始進一步進駐創客小棧，接受基地人員輔導創作多媒材作品，讓自己的作品更臻成熟，並透過此次媒合活動，成功為企業量身訂做獨家手作商品。

屏東在地傳統酪農業在近幾年手搖飲盛行下，轉型為純乳系列飲品店。在一次在地商圈活動中，品牌行銷經理林慈惠看到創客小棧展出琳瑯滿目的手作品，不禁萌生合作的念頭，於是接受邀請參加媒合會，並發掘蔡佩君手作小物的市場潛力，在眾多賣場進駐店家中，靠著獨樹一格的文創品成功吸引年輕人上門。

「看到眾多的創客作品讓我驚艷！」林慈惠表示，業界有許多客製化小量訂製的需求，時常苦無管道可以交流實現，感謝創客小棧給予媒合的平台，讓他們打破傳統思維，激發更多文創行銷的可能性。

勞動部高屏澎東分署分署長程泰運表示，今年創客小棧委託國立高雄科技大學營運，每月固定舉辦創客小聚，安排創客發表可量產作品與企業交流媒合，協助創客為企業主提供商品打樣、創作商品、產品設計等客製化服務，幫助創客從創意實現到創業實踐，也促進企業發掘市場差異化商品的可能性，讓創客與企業主互惠互利。

勞動部創客小棧辦媒合會撮合企業與創客，雙方互動熱絡。（柯宗緯翻攝）

創客蔡佩君為單醇嚴選設計製作吉祥物「阿丹」系列皮革小物。（柯宗緯翻攝）

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