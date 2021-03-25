不少男性進入中年後出現睡眠品質差、體力透支、性能力降低等症狀，前往泌尿科就醫，不過受限於過往補充睪固酮都是採用針劑，病患若無法如期回診，血液中睪固酮濃度也會不穩。東元綜合醫院泌尿科醫師戴順慶表示，影響男性更年期的賀爾蒙為睪固酮，在40歲後會逐步降低，過去僅能打針治療，如今已有吸入型補充劑，方便男性使用，增加活力。

一名50歲的林姓男子長期受到更年期症狀困擾，但因工作忙碌，無法前往醫院定期治療、檢查，導致血液睪固酮濃度不穩定，影響生活，日前向東元綜合醫院泌尿科醫師戴順慶求診，戴順慶將處方改為新型鼻吸式睪固酮補充劑，使用3個月後，林男的睪固酮的濃度恢復穩定，自我感覺也更有活力、舒適。

戴順慶醫師解釋，睪固酮為影響男性更年期的荷爾蒙，無論身、心均影響劇烈，男性在40歲以後，血液裡的睪固酮就會以每年0.5到2％的速度下降，並隨年齡增長、下降速度會愈快，缺乏睪固酮容易使身體老化，包含體重下降、性功能衰退或異常、焦慮暴躁等，影響身體也影響家庭與人際關係。

戴順慶也建議，補充睪固酮可透過長效或短效肌肉注射劑補充，或是經過皮膚局部塗抹吸收凝膠和新型鼻吸式睪固酮補充劑，患者可和醫師討論、評估適合的療法，戴順慶也提醒，睪固酮補充治療需定期抽血檢查，確保濃度，患者也勿聽信偏方，以免花錢又傷身。

(中時 )