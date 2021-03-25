長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」23日意外於蘇伊士運河擱淺，至今仍無法脫困。海上救援專家指出，28或29日潮位達到高峰時，是長賜輪的最佳脫困時機；若錯過這次機會，下次大潮要再等12至14天。

南非籍海上救援專家史隆恩（Nick Sloane）告訴《彭博》（Bloomberg News），這「絕對不是一起迅速的脫淺救援行動」；在天氣許可下，當局25日會繼續嘗試協助長賜輪脫淺，可能會使用額外的4至5艘拖船；若還是失敗，則會將長賜輪的壓艙水和油料排出，進一步減輕船隻本身的重量。

這位以主導2012年11.5萬噸豪華郵輪「歌詩達協和號」（Costa Concordia）打撈工作聞名，曾參與過超過100次船隻、飛機、鑽油平台、石油管線等救援任務的專家更指出，28或29日當地潮位達到高峰時，運河水位會上漲約46公分，將大大提升救援行動的成功機會。但他也強調，若錯過這次機會，下次大潮會需要再等12至14天，將導致當地「塞船」的狀況愈來愈嚴重。

另《彭博》也指出，以行動大膽聞名、曾參與2001年俄羅斯「庫斯克號」核潛艦（K-141）打撈工作的荷蘭「Smit Salvage」公司，已接受協助長賜輪脫困的委託，旗下10人團隊已出發前往埃及。

排水量22.4萬噸、長400公尺、寬59公尺的長賜輪23日疑似因40節強風外加沙塵暴，意外擱淺於蘇伊士運河；雖然船上人員與貨物並未傳出損失，但卻將這條全球海運要道卡死，目前約30艘船隻卡在該艦北方、3艘卡在南方，蘇伊士運河北部與南部入口一帶更還有數十艘船被困。

(中時新聞網)