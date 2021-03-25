根據1111人力調查發現，今年新鮮人最想投入的產業分別是「資訊科技業」、「工商業服務(金融業)」及「民生服務業」。整體而言，新鮮人對於第１份正職起薪，期待能夠拿到33,258元，相較於去年的33,705元，微幅下修447元，顯見今年的畢業生更務實看待起薪待遇，普遍抱持先求有再求好的求職態度。

東吳大學社會資源長王淑芳表示，高教大學對學生的職涯規劃使命和技職大學不同，東吳是1間對知識傳承有口碑、聲譽佳的老字號大學，畢業生廣受業界歡迎，尤其在法政、財經學群的畢業校友深受僱主肯定。

因應業界不同的人才需求，並解決學用落差現況，學校力推跨領域修習，例如語文學群學生必須兼修財經能力、管理人才能夠具備法律知識，讓學生在第2軌，有更多機會累積不同領域的知識。

王淑芳指出，東吳大學的畢業生除了具備專業實力外，首重培養「核心價值」，但同時也兼顧了企業需求，透過實習反饋在課程中，進而協助學生「用對的方式、快的速度累積職場經歷」。

目前就讀東吳大學商學院財精系四年級的張同學，在校期間積極參加各式比賽，曾拿過「社會保險與退休金規劃的專題比賽」第2名，也曾經贏得「富蘭克林講座－金融投資與資產管理」課程，投資模擬競賽第1名，累積許多寶貴的實務經驗，將來也可以放在履歷資料中。

考量學歷仍是職涯的敲門磚，她選擇繼續升學，也成功考取政大風險管理與保險研究所(精算組)，規劃未來就讀研究所期間，要好好準備各種精算相關證照考試，以因應就業所需。

還有3個月才畢業，張同學雖然選擇繼續升學，但身邊不少同學已經開始找工作，有人已經拿到知名保險公司精算部門的錄取通知，感覺今年工作挺好找，工作機會選擇也很多。

龍華科大校長葛自祥指出，為了讓學子無縫接軌職場，學校安排大一生就有職涯發展諮詢的課程，為了避免職涯發展訓練師不熟悉產業動向，無法發揮最大效能，便特別找來30位各系所專門講師、教授，來協助學生通過GCDF全球職涯專業認證，給予最全面的諮商與建議。

另外，「學用落差」問題也不斷被企業詬病，認為學校課程過於理論，導致新鮮人進入職場無法立即上手，因此龍華科大積極推動「訂單式就業學程」，為企業量身打造需求的人才，經由訂單式就業學程，企業與學校相輔相成，互助互利，學生畢業即就業，企業獲得專業人才，並降低人才培訓成本，學校亦可提高學生與企業滿意度。

而因應產業趨勢並讓同學在校就能實習接軌企業需求，龍華科大去年11月就成立5G行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠，多年來堅守技職教育務實致用理念，為產業培育優秀人才，更能讓研究能量與產業發展緊密結合，創造產官學三贏局面。

(中時新聞網)