美國半導體巨頭英特爾提到將往IDM 2.0前進，不僅投入200億美元在美國亞利桑那州建設2座晶圓廠，打算與客戶建立定制化晶圓代工部門，加強與客戶業務關係，被市場視為針對台積電而來。不過，韓媒分析認為，南韓科技大廠三星電子衝擊更大，對於台積電的影響反而還好。

台積電股價面臨貼息窘境，如今又受到英特爾消息衝擊，24日股價重挫逾3%、報在576元，成交總量超過10萬張，台積電ADR當日同樣重挫5%，台積電25日開低，盤中股價拉回平盤震盪，終場收跌1元、報在575元。

據《BusinessKorea》報導，英特爾執行長Pat Gelsinger發布IDM 2.0(垂直整合製造2.0)計畫，要採用研發最佳產品、最好生產方式，甚至評論，亞洲生產了太多的晶片，此舉可以降低美國半導體產業鏈對亞洲晶圓代工廠的依賴。分析師認為，英特爾目前先進製程技術也落後三星，更遑論台積電，但從長期來看，英特爾擴張市占率，將影響三星整體訂單。

此外，英特爾想替美國科技巨頭包括亞馬遜、蘋果、Google、微軟以及無廠半導體業者高通等行動裝置業者生產晶片，這些都是三星的重要客戶。此外，英特爾背後有美國政府支持，拜登也發布行政命令要檢討美國半導體生產線，病支援在美生產半導體的業者。

SK Securities分析師Kim Young-woo表示，高階晶圓代工領域技術門檻極高，新挑戰者跨入該領域要有新表現相當困難，英特爾在美國晶圓代工廠當中，所持有的技術領先，加上美國亞利桑那州所提供的政策補助更優，三星則是在與德州政府討論花了2個多月，在稅務優惠上也無法取得好處。一名不具名的產業人士表示，英特爾晶圓代工能成功關鍵，就是大膽的投資與技術發展，但目前三星電子副會長李在鎔入獄服刑，很難對產業動態即時回應。

(中時新聞網)