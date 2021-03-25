協助職場新鮮人「畢業即就業」，各大專院校校徵陸續開跑，讓即將踏出校園的新鮮人有機會與雇主面對面。根據1111人力銀行調查顯示，今年應屆畢業的新鮮人求職態度相對積極，有21.9%已經找到工作；另外有26.5%計劃「畢業前3個月」開始投履歷找工作，還有24.7%打算「畢業前1個月」展開求職，等於有7成3的應屆畢業生，會在畢業前搶先卡位職缺。

應屆畢業生對於投入職場更主動，但受限疫情，不少學校在年初即宣布延後實體校徵，1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，為了將疫情對就業的衝擊減到最低，1111人力銀行在網路上設置「2021知名大學聯合校徵」，彙整知名大學校徵活動的徵才業者，目前有近3000家知名企業、釋出近20萬個工作機會，積極招手社會新鮮人。

國立臺灣科技大學主任秘書呂政修表示，學校持續努力為同學鋪最後一哩路，讓同學就業無縫接軌，目前就讀臺科大電子工程碩士班二年級的蔡同學，第1年就在實驗室指導教授的引薦之下進入企業，進行為期7個月的實習，更透過指導教授與學長姐的經驗傳承，在碩二上學期提前投遞履歷，還沒有畢業就獲得晶片大廠的預聘，順利接軌職場。

不只應屆畢業生超前部署，各大專校院也協助在校生提前布局職場，德明財經科技大學校長盧秋玲表示，在培育學生與產業接軌的能力上，德明科大有相當獨特的制度，德明和超過600家企業合作，協助學生在大四一整年進入業界實習，因此德明的學生可以說是入學即就業。

由研發處的職涯發展中心協助媒合，同時在實習結束後，針對企業做調查，了解企業端的需求，並同時在教學上進行修正與改善，透過這個滾動式的循環調整，目前企業的滿意度已經高達90%。

德明科大同時與1111TUN大學網合作，完整呈現校方在教學上的特色與科系走向，盧秋玲校長表示，除了在就業力上不斷提升，每一位實習學生，都有專屬導師，在履歷表、就業意向上進行輔導，同時培育學生在企業倫理、職業道德的軟實力，讓德明的學生為投入職場做好準備。

(中時新聞網)