新冠肺炎自2019年底延燒至今，一度造成全球恐慌，餐飲業深受影響，不僅在去年出現19年來首度負成長，許多業者也轉為外送經營。所幸近期已研發出疫苗，目前台灣也在試驗階段，希望能在6月上市，而部分餐飲業者也已經展開「超前部屬」找人才。

位於台北東區的馬來西亞風格餐廳《Mamak檔》除了提供員工餐券，新菜色上市員工更可搶「鮮」體驗；而壽喜燒新品牌《金大鋤》不僅北中南都有門市，員工起薪上看3萬7000元，還有各式獎金及入股分紅，十分誘人。

《Mamak檔》隸屬於聯發國際餐飲事業旗下，另有Sharetea歇腳亭、Kampung甘榜馳名海南雞飯等兩大品牌，1992年由董事長鄭凱隆創立Sharetea歇腳亭，引起各界好評後，又創立Mamak檔，引進道地的星馬料理，成為饕客的口袋名單；走進Mamak檔店裡的裝潢，使用了非常飽合的鮮明色系，讓整間店都充滿了異國風，這裡集結了多種族和多元文化的馬來西亞美食，Mamak檔被喻為在台北能吃到超多樣化大馬料理的餐廳。

在員工福利上，有多項的獎金，例如：年終獎金、全勤獎金、績效獎金、伙食津貼、職務津貼、績效調薪、推薦獎金、門市分紅制度、員工認股。也有員工餐券、定期聚餐、有薪的員工旅遊，甚至每每推出新料理，員工都可以搶「鮮」體驗。另外像是免費供餐、每季聚餐同歡、電影欣賞卷、員工優惠利率貸款、分享日、慶生迎新會、員工社團活動。聯發國際有健全、透明、暢通的升遷管道，也有完整的教育訓練系統，表現優異同仁，優先獲得海外受訓發展機會，拓展國際視野與經驗，更提供外部教育訓練費用補助，鼓勵同仁持續進修，精進自我。

而由小蒙牛麻辣火鍋所創立的新品牌《金大鋤》，主打日式壽喜燒吃到飽，部分店家還加入燒烤的服務，讓消費者一家店就能有2種享受。新品牌積極在台展店，遍布台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市及屏東縣，不僅備有員工餐，正職員工的薪資還上看37,000元。

金大鋤壽喜燒強調，除了高品質肉品外，同樣注重在蔬菜的嚴選、副食的搭配、飲品的特調，打破壽喜燒只是吃肉的刻板印象，美味不膩能吃到食材真正的精髓。目前金大鋤正在徵求內外場的正職人員，在員工福利上，有員工的生日禮金、全勤獎金、年節獎金、分紅入股、年終獎金、員工宿舍、員工餐廳。想要加入金大鋤團隊，千萬不要錯過這難得的機會。

(中時新聞網)