庹宗康（右四）帶領新舊成員一起主持。（三立提供）

庹宗康帶領張立東、風田25日出席《國光幫幫忙之大哥是對的》改版記者會，除原本三人班底，再加入5位新成員，包含參與《全明星運動會》的李玖哲、阿倉、阿樂以及收視保證馬力歐、無尊，節目名稱也升級為《國光幫幫忙之上課嘜亂來》。李玖哲在《全明星》表現出色，他與江宏傑同為紅隊，問到第一時間是否關心對方婚變，他表示有傳訊，「跟他說，我們永遠支持他」，江宏傑則回：「謝謝玖哲哥。」

李玖哲提及記者會前天與江宏傑有碰面，「我們開會就一直聊天，我們就跟他說，不管怎樣，我們都在他身邊給他最大的支持。」其他藝人隨即來救援，風田還被指定現場講日文，卻意外講得超級不通順，他一臉驚恐，「我的日語被台化了。」庹宗康笑稱節目改版，型態更自由，會邀請許多明星來當轉學生，李玖哲笑喊，聽網紅鳳梨的腔調還以為他是韓國人，後來才知道他是嘉義人，庹宗康也肯定鳳梨另類幽默。

而李玖哲被問到生子進度，表示要看上天的安排，「如果有就有，沒有就不一定要生小孩。」本來7月要去日本跟老婆相聚，目前因工作計畫暫不確定，「希望趕快跟她見面，我賺來的錢都給老婆」。他的愛妻相馬茜則在日本照顧岳父母，暫無來台計畫。

(中時 )