2架F-5E戰鬥機22日在屏東空中擦撞墜落，2名駕駛1殉職、1失蹤，雖已超過黃金72小時，不過國軍25日仍動員陸海空持續搜尋失蹤的潘穎諄上尉。（台東海巡提供／蔡旻妤台東傳真）

國防部2架F-5E戰鬥機22日在屏東牡丹岸際空中擦撞墜落，2名駕駛1殉職、1失蹤，雖然搜索至今已超過黃金72小時，國防部25日派出共6架飛機、7艘巡艦持續擴大搜索，強調「絕不放棄」。

國軍25日動員陸海空持續搜尋失蹤的潘穎諄上尉，除了距離旭海漁港1.4浬飛機光點消失處往外搜尋外，也擴大到台東南田、大武岸際。搜索期間除23、24日分別在台東、屏東尋獲疑似飛機殘骸、軍靴、飛行頭盔、變形氧氣鋼瓶等。國防部25日表示截至目前共出動空中48架次、海上31艘次、陸上1153名兵力，絕不放棄搜救。

此外，屏東九棚1名潛水40年的潘姓村民表示，近日他受託在屏東海域礁岩縫隙尋找，一整天都沒有結果，根據他的經驗判斷，依照目前洋流可能已經飄往台東大武海域。

而替潘妻接生的台東基督教醫院婦產科醫師郭成興25日凌晨在臉書發文「許多志航寶寶都在東基出生，失蹤的潘穎諄飛官每次產檢都有來，陽剛的外表又不時展現體貼溫柔的一面，記得出開刀房向您恭喜的時候您開懷的笑容，願您平安歸來」，讓不少網友紅了眼眶。

另外，殉職的飛官羅尚樺靈堂設置在台東市立殯儀館，同事製作了「國軍英雄我想對祢說」的留言板及其生活剪影，羅妻在家人的攙扶下，緩緩將字條貼在留言板上最醒目的一處。

羅妻寫道：「親愛的老公，謝謝你把最美好的都留給了我，謝謝你總是把我排第一順位，你是我這一生認定的愛，不管過了多久，永遠都把你放在心中最重要的位置」，最後寫下「這輩子太短，我們下輩子再續，最愛你的老婆」。

羅的同袍親友紛紛留言寫下對羅尚樺的不捨；同袍表示「放心去飛，未來的路我替你走」；學弟留言「我們會傳承你的意志，願你在另一個世界繼續翱翔，守護大家」，留言板上字字句句都引人鼻酸。

F-5E殉職飛官羅尚樺妻子寫下對先生的思念，引人鼻酸。（蔡旻妤攝）

F-5E殉職飛官羅尚樺靈堂設置在台東市立殯儀館，同事製作「國軍英雄我想對祢說」的留言板及其生活剪影，羅妻（中）緩緩將字條貼在留言板上最醒目的一處。（蔡旻妤攝）

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