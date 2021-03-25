財政部今公布1、2月期發票中獎號碼，全聯本期共開出1張千萬特別獎以及1張200萬特獎，其中，千萬特別獎開出的幸運門市為苓雅三多，消費者只花費130元買調味乳等商品，就成了千萬特別獎的幸運兒。

全聯表示，200萬特獎開出門市為嘉義民權，消費者花費1020元，購買香蕉、藍莓、牛排、雞里肌肉、菠蘿泡芙、潔膚濕巾等日用品，就被幸運神眷顧；全聯累計1、2月份，共開出超過28萬個獎項，也提醒1、2月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，大獎可能是自己。

(中時 )