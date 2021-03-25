主計總處日前公布2月失業率經季節整後的失業率則為3.73%，較上月下降0.02個百分點，為近1年最低水準，整體而言就業市場處在穩定水準，對於3個月後就要投入職場的準畢業生而言，是否已經做足準備？

根據1111人力銀行調查顯示，今年應屆畢業的新鮮人求職態度相對積極，有21.9%已經找到工作；另外有26.5%計劃「畢業前3個月」開始投履歷找工作，換言之，已經「在求職的路上」，還有24.7%打算「畢業前1個月」展開求職，26.9%預計「畢業後」才要開始找工作。

經調查發現，今年新鮮人最想投入的產業分別是「資訊科技業」、「工商業服務(金融業)」及「民生服務業」。整體而言，新鮮人對於第1份正職起薪，期待能夠拿到33,258元(2020年33,705元)。從學歷交叉分析，大學畢業生的期待起薪是32,796元，研究所畢業生的期待起薪為38,695元。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，從主計總處與國發會的預估可以看出，台灣景氣不僅訂單、出口大幅成長，民間消費，民間投資也大幅成長，雖有部分產業仍受到疫情影響，但近期景氣明顯回升，2月可望亮紅燈，今年經濟成長偏向樂觀。再觀察求才端，將近7成3的企業規劃在第2季開出職缺，徵才原因是「填補流失人力」33.5%、「例行性徵才」28.9%以及「業務量增加」25.0%。

GARMIN人資主管王林德協理指出，Garmin以多角化的經營策略，在這波全球疫情中反而逆勢成長，需求持續強勁，計劃將在台灣擴大投資，大舉徵才。並為了縮短學用落差，對於尚未畢業的同學們，今年提供超過100位的實習生名額(包括研發技術工程、生產與製造工程、業務與行銷、資訊科技、經營管理等領域)，全方位的實習機會，實習期間表現良好，更有機會直接轉正，畢業即就業，無縫接軌，相關的實習機會都在1111人力銀行。

何啟聖指出，為促進就業市場活絡，釋放更多機會給年輕人，1111人力銀行特地推出「2021知名大學聯合校徵」，集結近3,000家知名企業、釋出近20萬個工作機會，積極招手社會新鮮人，助攻莘莘學子求職之路超前部署，也協助企業深入校園提前預約新秀。

(中時新聞網)