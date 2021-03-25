亞洲最大智慧城市專業展「2021智慧城市展」於3月23日至3月26日盛大舉辦，中華電(2412)今日舉辦「5G AIoT智慧城市及跨境物聯網應用」論壇，會中特別邀請海外電信業者法國Orange、美國T-Mobile以及台灣易利信，分享物聯網策略與成功案例，中華電信也進一步解說5G於企業專網於智慧製造的應用。期盼今年以線上及線下虛實整合，廣邀全球共襄盛舉，更將帶動台灣5G AIoT產業成為國際重要供應商。

中華電信於論壇中分享企業專網推廣至企業客戶的經驗，並提出自主研發的技術5G智慧管+，提供商用邊緣運算技術產品做不到的功能。5G智慧管+可讓企業自己當網路的主人，提供黑白名單決定用戶是否可入企業內網，另可依據門號、時間及位置等條件自主調整內網使用頻寬與使用服務，協助企業打造自主管理、彈性、便利及安全的企業專網。同時，工廠導入企業專網後，可即時將工廠內巨量數據安全地傳送，並滿足管控大量設備或人員連網的需求。在工業4.0時代的驅動下，5G AIoT技術的導入，正是企業轉型的重要時刻。

中華電信跨境物聯網今日論壇分享成功案例，協助業安科技以販賣機感測器參與亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫，讓僅成立一年的新創公司迅速打開六國市場。中華電信藉由提供跨境物聯網解決方案，包含漫遊服務與跨境物聯網管理平台，客戶將SIM卡整合入販賣機後，除使用數據漫遊，提供自動販賣機服務，還可透過跨境物聯網管理平台，即時掌握SIM卡連線狀態、視覺化掌握流量使用情況、線上障礙查修、異常告警等功能，提升管理及檢修效率。

(時報資訊)