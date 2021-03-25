投資人對歐洲疫情升高與實施新一輪防疫封鎖後的經濟前景越來越感擔憂，周四歐洲股市早盤小跌。美國收緊外國上市公司監管規定的消息重創中國科技股，亦令市場承壓。

周四早盤，泛歐STOXX 600指數下跌0.4%，由油氣、銀行與零售股領跌。

美國證券交易委員會（SEC）實新上市公司管理新規，在可能遭到美國證交所除牌的擔憂籠罩下，中國科技股遭到拋售，亦對全球市場帶來衝擊。

德國的新冠肺炎疫情持續升高，周四公布新增病例2,657例，創下自1月9日以來最大單日增幅。

新疆棉風暴延燒，H＆M早盤下跌1.9%。該瑞典時裝公司過去曾對新疆強迫勞動的報導表達「高度關切」之意，在西方國家因新疆人權問題與中國之間的緊張升高之際，中國社群媒體對H＆M展開猛烈攻擊，目前似乎已有數家中國線上零售商下架其產品。

德國運動用品愛迪達（Adidas）亦受到波及，目前股價跌逾3%。

全球第二大連鎖電影院公司Cineworld重挫8.33%，該公司宣布2020年虧損30億美元，並表示將要求股東通過提高舉債上限。

在個別股市方面，英國富時100指數漲0.24%，德國DAX指數跌0.08%，法國CAC 40指數跌0.07%，義大利富時MIB指數漲0.21%，西班牙IBEX 35指數跌0.13%。

(時報資訊)