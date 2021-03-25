高雄、屏東及台東等地區傳出有代檢廠對部分特殊車種混凝土泵浦車疑涉檢驗不實，台東地檢署24日指揮廉政署南部地區調查組進行搜索，並傳訊代驗廠負責人及相關證人，訊後潘姓等3名負責人分別以10至12萬元交保候傳，另徐姓被告諭知限制住居。

台東地檢署組成專案小組經數月縝密蒐證後，由陳薇婷、邱亦麟、林家瑜、於盼盼、莊琇棋等檢察官24日採團隊辦案方式，指揮廉政署南部地區調查組36名廉政官同步搜索台東關山、高雄鳳山、屏東內埔等3家代檢廠及負責人住居所等共13處，並查扣檢驗紀錄、帳冊、行動電話等相關證物。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，經調取相關檔卷，查扣檢驗紀錄、帳冊、行動電話等相關證物後，傳訊被告潘姓、鄭姓、黃姓、徐姓及相關被告、證人共15人。

經檢察官訊問被告及相關證人後，認定潘姓、鄭姓、黃姓等3人涉犯刑法第216條、同法第213條行使公務員登載不實文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，分別諭知12萬元、12萬元及10萬元具保候傳。令徐姓則涉犯商業會計法第71條第1款明知為不實事項，而填載會計憑證等罪嫌重大，諭知限制住居，並將其餘被告、證人請回。

曾揚嶺表示，廉政署南部地區調查組2020年接獲檢舉，有監理站的代檢廠對特殊車種混凝土泵蒲車涉嫌不實檢驗，並從2017年就提供不實檢驗結果，目前查出數10輛車涉不實，已持續擴大深入追查。

(中時 )