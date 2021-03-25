基層農會選舉已落幕，和平區農會於3月15日獲聘李順冬擔任總幹事後，地方傳出有人以每票4000元期約賄選疑雲。台中檢調接獲檢舉，在3月18日搜索角逐總幹事落敗的和平區公所祕書王正顯等人住處，並傳訊約談王等8人，訊後，諭令王等4人以10萬元不等交保，全案仍擴大偵辦中。

基層農會改選依序選出會員代表，組成會員代表大會，選出理事、監事及出席上級農會代表，經召開理事會、監事會，選出理事長、常務監事，並聘任總幹事，各基層農會較勁激烈，暗潮洶湧。

據了解，台中市基層農會總幹事候聘僅和平區出現競爭者，現任總幹事李順冬面臨平區公所祕書王正顯挑戰，兩陣營取得席次接近，選情激烈，在李順冬勝出獲聘後，竟傳出落敗的王正顯陣營疑涉及現金買票。

台中地檢署在18日指揮警調，搜索王正顯等人住家共9處所，並傳喚王正顯等8人，其中3人為證人身分，訊後，以王正顯等4人涉嫌違反《農業法》，諭令各以10萬元不等金額交保、另1人限制住居，全案仍擴大偵辦中。

(中時 )