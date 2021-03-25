南部知名的大胃王邵阿咩首度挑戰「桌上賓」便當全餐，原本還自信滿滿，預估吃下20份飽滿便當，但因份量實在太多，最後只吃下12份，只能乖乖舉白旗投降。（柯宗緯攝）

桌上賓為慶祝25周年3／1起至4／31凡購買一個主食便當就送刮刮卡乙張，可抽出GOGORO、SWITCH、APPLE WATCH等大獎。（柯宗緯攝）

桌上賓為慶祝25周年3／1起至4／31凡購買一個主食便當就送刮刮卡乙張，可抽出GOGORO、SWITCH、APPLE WATCH等大獎。（柯宗緯攝）

南部知名的大胃王邵阿咩，擁有亮麗外表和纖細身材，卻能吃下巨無霸大餐讓人嘆為觀止，曾挑戰過100盤和牛、100貫壽司、45盤火鍋吃到飽料理。這次，首度挑戰「桌上賓」便當全餐，原本還自信滿滿，預估吃下20份飽滿便當，但因份量實在太多，最後只吃下12份，只能乖乖舉白旗投降。

來自高雄的邵阿咩，目前職業是活動主持人，也是駐唱歌手，號稱「膽固醇女王」，是南部唯一大胃王，過去因挑戰「丹丹漢堡全餐」一戰成名而被網友瘋狂轉載，之後也挑戰100貫壽司、100個炸雞塊、3公斤豬排、大啖54隻大閘蟹等不可能的任務，許多粉絲都喜歡看她大快朵頤狂嗑料理，感到紓壓，在網路有著相當高人氣。

這次邵阿咩首次挑戰桌上賓所有便當系列，為迎戰20份便當，她透露，「連早餐都沒有吃」，但吃到第12份時，因為便當米飯太扎實，青菜量很多，主食肉品太大塊，真的吃不下了，邵阿咩宣布挑戰失敗。吃到第12份便當時，已經飽到胸口了，「這是挑戰大餐以來，第一次撐到直接投降」。

邵阿咩說，因工作關係一周至少吃5次便當，這次挑戰桌上賓，發現他們菜飯分離，每一道菜原味完整保留，米飯不會有濕黏問題，還有雙拼、三拼口味主餐，雞排、魚排、排骨自由搭，份量相當足夠。

桌上賓品牌經理陳浚珄透露，在工業區的勞工朋友一餐吃下三個便當已經是極限，這次親眼看到邵阿咩那麼瘦，還可以吃下12個便當，桌上賓營運幾十年首次出現吃這麼多便當的客人，未來將把邵阿妹大胃王當VIP客戶，只要她來用餐就免費，也廣發武林帖，歡迎其他大胃王挑戰邵阿妹紀錄，挑戰成功的未來用餐都免費，就怕大家吃不飽。

邵阿咩表示，本身不是特別愛吃快，覺得對身體有負擔，而且美食就應該好好享用，所以比較不屬於快食型，是屬於長跑型的，照自己的速度吃，可以連續吃好幾個小時，雖然這是失敗了，蛋未來將繼續貫徹她「能吃就是福」的人生哲學。

桌上賓為慶祝25周年3／1起至4／31凡購買一個主食便當就送刮刮卡乙張，可抽出GOGORO、SWITCH、APPLE WATCH等大獎，高雄14間門市、台南2間門市、屏東2間門市皆可參加。更多活動詳請可上桌上賓粉絲專頁查詢。

(中時 )