打炒房政策鎖定住宅，不過市場游資充裕，商辦更成為不動產資金停泊的去處，據台灣房屋統計，今年以來不少買家無貸款出手買下台北市商辦，其中，由宏仁集團總裁王文洋以思源投資持有多年的敦化南路老牌商辦「潤泰金融大樓」2、3樓戶，今年2月被山珀有限公司以6.7億現金買下。

此外，今年以來企業以沒有貸款買進台北市商辦的案例不少，例如第一金人壽斥資2.26億現金收購內湖「晶鑽科技大樓」頂樓戶，今年1月網擎資訊軟體以1.2億買下大安區的「千富企業大樓」4樓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年海外資金返台投資佈局，帶動商辦市場的買氣，先前以低價取得的投資人，近期轉手便有機會得到不錯的收益。以內湖「晶鑽科技大樓」頂樓戶為例，前一手屋主2019年時以1.2億購入，換算取得單價約每坪35萬，低於區段平均行情不少，今年以約每坪69萬轉手，獲利將近1億。

近年來因經濟景氣回溫，台北市商辦需求強勁，加上商辦兼具自用與收租的彈性，法人又需要為手頭豐沛的資金尋找理想去處，因此區段條件佳、租金行情穩定的商用不動產，成為法人資金停泊的好去處。

張旭嵐表示，近來政府陸續祭出限貸丟政策工具打炒房，不過目標對象多鎖定住宅產品，央行雖大抽法人購屋的銀根，將法人置產的房貸成數，從六成進一步壓縮到四成，但控管標的以住宅為主，登記自用的商辦物件，則不在此次管制範圍之內。

加上區位良好的商辦物件，不僅可自用，亦適合資產進行長線佈局，仍是市場搶手標的，企業購置商辦的情況，應會維持穩定的步伐。

(工商 )