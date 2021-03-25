國際美元衝衝衝，雖然25日台股開低震盪向上收小紅，但外資仍大幅賣超台股並匯出資金，反而是出口商拋匯轉保守，使得新台幣貶勢加重，上演股匯脫鉤，終場收在28.61元兌1美元的近四個月新低，貶值7.2分，為連續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量12.53億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數站穩92之後，再向上來到92.7，繼續向93靠近，對非美貨幣形成貶值壓力。且儘管台股開低震盪走高收小漲28點，但外資再賣超新台幣165億元，並匯出資金，助貶新台幣再闖一關至28.6元價位，二個交易日已連闖二關，反觀出口商因預期續跌心理，月底加季底的大量拋匯需求轉趨保守，使得貶幅收斂極為有限。

外匯交易員認為，美債殖利率略回落，但美元續強不變，主要因股市這波科技股殺盤仍未停歇，外資偏向換股操作調節部位，在台股3月以來至25日，已累計大賣超逾新台幣1,770億元或62億美元，今年以來更累計瘋狂提款逾新台幣3,700億元或130億美元，「老大（央行）跟出口商一定雙雙按讚」。但因月底加季底僅剩最後4個交易日，待出口商啟動作帳需求拋匯，將提供新台幣一定支撐。

(工商 )