藍綠近日為成立「疫苗採購調閱專案小組」展開議事攻防，昨天民進黨最後同意成立，但成立日期須由朝野協商決定。對此，國民黨團總召費鴻泰今向民進黨團喊話，盼改變多數霸道的行事風格，衛環委員會下周一天排2個議程，下週二起國營事業預算審查不惜祭出焦土戰，屆時將一併要求盡速調閱小組。

對於國民黨欲成立「疫苗採購調閱專案小組」，衛福部長陳時中日前說，「買貴了，後悔也來不及」，若公布疫苗價格或相關期程，恐徒增未來進貨風險，費鴻泰怒嗆陳的發言跟流氓沒兩樣，「別以為民進黨永遠執政，以後我們可以彈劾你！」

費鴻泰進一步指出，現在已經3月底，2021年第一季快結束了，台灣卻只來11.7萬劑疫苗，若疫苗買貴，但能像以色列一樣在今年年初就全面普遍施打，那還說得過去，接下來進入第二、第三季，台灣究竟何時能全面施打完畢，都還是問題。他質疑，「陳時中一直推給賣方市場，第三季總該買方市場了吧？到時候還以色列差不多價格，說得過去嗎？」

質疑新冠肺炎疫苗採購黑箱，國民黨團上周四在立院衛環委員會突襲提案成立「疫苗採購調閱專案小組」，本周兩度引發藍綠大戰，昨天民進黨終同意成立，但成立時間須由朝野協商決定。

為了防範在遭突襲，民進黨衛環委員會召委陳瑩今宣布，未來臨時提案收岸至10點半止，費鴻泰不滿表示，這不是陳瑩說了算，應事前談好，揚言未來輪到國民黨當召委的委員會，可一天排2個議程，需簽到2次，就從衛環委員會來試試看。

費鴻泰還說，下週二起朝野要協商國營事業預算案，他開嗆，若民進黨團鴨霸，預算審查就按照議事規則處理，在院會中逐案表決，再重覆表決、記名表決，一案可表決3次，一天最多可表決140案，至少要開10次院會，需經1個多月才能完成審查。

費鴻泰指出，針對國營事業預算案，國民黨團提1317刪減、決議案嚴陣以待，雖然先前和各部會談妥500案，他今天已請黨團跟部會說，「先前談的通通不算，一切歸零，從頭開始談」。他點出，疫苗基金有兩筆，其中一筆規模200多億，另一筆則是上千萬，另也想問中油董事長歐嘉瑞請辭原因。

(中時 )