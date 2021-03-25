由瑞緹整合行銷代理的山海經妖獸卡牌RPG手遊《山海有妖獸》，即日起雙平台火熱上線，並更新加入5種傳說異獸、3種神器、進化及家園系統，全新山海經之旅正式展開，喜歡山海經題材及卡牌對戰玩法的玩家們，趕緊下載《山海有妖獸》，洪荒大世界等你來暢遊！

雙平台火熱上線 更新版本同步推出

《山海有妖獸》是一款畫風精良的山海經題材卡牌回合RPG手機遊戲，擁有豐富山海經場景與劇情，遊戲繼日前推出Android不刪檔公測後，於即日起開放iOS版本在雙平台全面上線，官方並帶來大幅度的版本更新，新增「黃帝」、「炎帝」、「堯」、「禹」、「舜」等傳說異獸卡牌及3種神器，還有進化、家園系統等玩法內容，時也針對玩家提供的反饋進行調整優化，提升遊戲品質，帶給玩家截然不同的全新冒險體驗，在山海世界盡情暢遊！

經典復刻山海經題材(左)、連線高收益爽玩無壓力(右)。

攜手「全民Party」APP加碼送福利好康

此次《山海有妖獸》也與「全民Party」APP攜手合作，加碼送出眾多福利好康，只要從「全民Party」APP的專屬福利連結下載遊戲，且達到指定等級即可獲得對應的遊戲獎勵，還有機會領取最高12萬K豆，一邊開心K歌，一邊練兵升級，好玩不傷肝，《山海有妖獸》隨時陪伴玩家度過每段休閒時光。

《山海有妖獸》攜手「全民Party」APP

(科技)